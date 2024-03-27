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Стало известно, как долго нужно находиться под солнцем для получения витамина D

TheConversation: пять минут под ярким солнцем закрывают потребность в витамине D

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Depositphotos

Дерматолог Кэти Ли из университета Квинсленда в Австралии рассказала The Conversation, что жарким летом пятиминутное пребывание на открытом солнце в шортах и футболке с 9:00 до 15:00 способствует естественной выработке достаточного суточного количества витамина D. Зимой, в закрытой одежде, на синтез этого вещества может уйти почти час.

Врач рассказала, что ультрафиолетовое излучение (длины волн солнечного света, провоцирующие рак кожи) также необходимо для выработки витамина D в организме. По словам дерматолога, жарким летом пятиминутное пребывание под солнцем в легкой одежде в промежуток между девятью часами утра и тремя часами дня позволяет закрыть суточную потребность организма в этом веществе. Зимой на выработку аналогичного количества витамина D может уйти около часа.

Ли предупредила, что длительное нахождение под солнцем не обязательно приводит к увеличению выработки витамина D в организме. При этом воздействие ультрафиолетового излучения действительно вредно для кожи. По словам дерматолога, люди со светлой кожей наиболее уязвимы для повреждений ДНК, наносимых светом солнца, который является канцерогеном.

Ранее выяснилось, что пребывание на солнце опасно для сердца и сосудов.

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