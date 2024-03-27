Найден новый способ борьбы со стрессом на работе

Психолог Элизабет Марш из Ноттингемского университета (Великобритания) рассказала изданию The Conversation, что осознанное использование технологий способствует более спокойному и эффективному реагированию на стресс на работе.

Марш отметила, что в современной психологии осознанность — это понятие, которое определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний и управляемая способность человека сосредотачиваться на выбранных событиях и ощущениях, контролировать свое внимание.

Психолог рассказала, что одним из шагов к осознанности может стать снижение психологической нагрузки путем сокращения времени использования гаджетов. Также важно избегать многозадачности. По мнению эксперта, чтение электронных писем во время видеозвонка на работе повышает тревожность, что негативно сказывается на производительности труда.

Кроме того, для усиления вовлеченности в работу и снижения стресса необходимы перерывы. Тем не менее, многие люди избегаю их по причине потенциальной потери времени и возможности приобретения репутации «халтурщиков». По словам психолога, такая ошибка может привести к эмоциональному выгоранию — истощению психического и физического здоровья.

Другим способом повышения цифровой осознанности является исключение отвлекающих факторов. В рабочее время лучше выключать уведомления на устройствах, не использующихся для труда. Также необходимо установить более четкие временные рамки для выполнения определенных групп задач, например, отвечать на входящие сообщения только в установленное время.

Ранее ученые доказали, что игровые элементы повышают производительность труда.