Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Изучение языков сохраняет ясность ума в пожилом возрасте, выяснили ученые

Sci Rep: изучение языков сохраняет когнитивные способности в пожилом возрасте

close
100%
Shutterstock

Ученые из Сингапурского университета Технологии и Дизайна (SUTD) обнаружили, что раннее овладение иностранным языком замедляет снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В ходе изучения мозга и оценки когнитивных способностей одноязычных пожилых людей и билингвов (одинаково владеющих двумя языками) ученые обнаружили, что овладение вторым языком в молодом возрасте или детстве коррелировало с большим объемом серого вещества в головном мозге. Также билингвизм был потенциальной причиной утолщения мозговой коры.

Серым веществом головного мозга называется область органа, где присутствуют нейроны — клетки, которые предназначены для приема, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов.

Ученые объяснили, что такие изменения в головном мозге обеспечивают двуязычным людям больший когнитивный резерв для защиты внимания, памяти, скорости реакции и других умственных способностей от возрастного спада. Также исследователи предположили, что чем раньше изучается второй язык, тем более желательные структурные трансформации происходят в мозге.

Ранее была найдена «полезная» мутация, защищающая память при болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами