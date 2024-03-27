Бессонницу у женщин связали с истощением яичников

Синдром истощения яичников может проявляться такими нетипичными симптомами, как снижение сексуального влечения, сухость влагалища, которая может сопровождается болью или дискомфортом во время полового акта, частые перепады настроения, повышенные раздражительность и плаксивость, бессонница, склонность к депрессии, повышенная потливость и снижение когнитивных способностей. Об этом «Газете.Ru» рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением ВРТ центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Анна Ильина.

«Синдром истощения яичников – это патологическое состояние женщины репродуктивного возраста, у которой в прошлом были нормальный менструальный цикл и репродуктивная функция. О преждевременном истощении яичников говорят, если женщине менее 40 лет. При этой патологии яйцеклетка перестает созревать. В ответ на снижение функции яичников снижается и выработка половых гормонов яичниками – в первую очередь эстрогена и прогестерона», – объяснила Ильина.

По ее словам, основной клинический признак синдрома истощения яичников – это изменения характера менструального цикла. Укорачивается длина цикла, выделения становятся более скудными, а через какое-то время менструация может исчезнуть совсем. Среди других симптомов – так называемые приливы.

«Наиболее частая причина синдрома истощенных яичников – хирургические операции в этой области. Дело в том, что при резекции яичников, например, при удалении кист, уменьшается объем яичника и фолликулов становится меньше. Еще одна причина – наследственная предрасположенность», – рассказала врач.

Гипофункция щитовидной железы, то есть выработка недостаточного количества гормонов, может также приводить к снижению функции яичников.

«Если такой диагноз был поставлен врачом, или есть случаи раннего наступления климакса в семье, если были оперативные вмешательства на яичниках в анамнезе, или женщину беспокоят клинические проявления, – нужно как можно скорее обратиться к врачу-репродуктологу», – заключила репродуктолог.

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