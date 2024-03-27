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Названы причины снижения ловкости рук в пожилом возрасте

Врач Прощаев: снижение ловкости рук может указывать на синдром возрастной кисти

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Возрастная кисть – это синдром, который проявляется различными нарушениями функций кисти из-за возрастных изменений и заболеваний. Он может проявляться внешними изменениями вида кисти, например, узловатыми пальцами, снижением тактильной чувствительности и ловкости рук. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Любые движения кисти осуществляются благодаря функции целого ряда сложных «нервных дуг», и нарушение баланса между ними неизбежно приводит к снижению управляемости кисти или пониженной чувствительности. Процессы, связанные со старением человека, затрагивают все эти функции кисти и могут привести к сложностям с выполнением ежедневных привычных действий и психологическим проблемам», – объяснил Прощаев.

По его словам, причинами старения кисти могут быть и общие процессы старения ее тканей, и различные заболевания.

«Самой распространенной проблемой возрастной кисти является значительное уменьшение гибкости и подвижности ее суставов, на что жалуются практически все пожилые люди. Это связано не только с возрастными изменениями самих суставов, но также с атрофией мышц кистей и нарушениями стенок сосудов, питающих кисть. Предупредить развитие синдрома возрастной кисти на 100% невозможно, но можно профилактировать отдельные его проявления. Например, физическая активность, вовлекающая верхние конечность в работу, помогает замедлить изменения нервно-мышечной системы, влияющие на тактильную чувствительность кисти. Именно по этой причине кисти рук необходимо правильно тренировать, например с применением эспандеров и других приспособлений», – добавил специалист.

Старение кожи тоже можно замедлить, исключив или снизив воздействие внешних факторов, например, ультрафиолетового излучения и курения. Также необходимо защищать свои руки от химии, которая используется во время уборки.

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