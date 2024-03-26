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Женская зависимость от сигарет может быть связана с гормонами, выяснили ученые

Discover BMB: эстроген может усиливать никотиновую зависимость у женщин

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Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Университета Кентукки обнаружили, что женский половой гормон эстроген стимулирует выработку ольфактомединов — белков, которые подавляются никотином в ключевых областях мозга, связанных с вознаграждением и зависимостью. Это может затруднять отказ от сигарет для женщин. Результаты исследования опубликованы в Discover BMB.

В ходе исследований на крысах ученые поняли, что половой гормон эстроген индуцирует экспрессию ольфактомединов. При воздействии никотина эти белки подавляются в областях мозга, участвующих в ощущении вознаграждения и формировании зависимости. Затем исследователи провели серию экспериментов с клетками шейки матки человека и крыс, чтобы лучше понять взаимодействие между ольфактомединами, эстрогеном и никотином.

Ученые предположили, что эстроген при попадании в организм никотина может интенсивно стимулировать центры системы вознаграждения мозга путем выработки ольфактомединов. Система вознаграждения — это несколько структур мозга, связанных нервными клетками, которые «общаются» с помощью дофамина. Получение удовлетворения от курения традиционных или электронных сигарет координирует различные аспекты мышления так, что отказаться от сигарет может быть трудно.

По словам ученых, результаты этого исследования могут повысить эффективность лечения никотиновой зависимости у женщин, способствуя разработке новых методов терапии и препаратов.

Ранее врачи рассказали о влиянии длительного курения на желудок.

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