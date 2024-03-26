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Инсульт надолго повышает риск развития депрессии, выяснили ученые

The Lancet: риск развития депрессии после инсульта повышается у 60% людей

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Shutterstock

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что у 60% людей, переживших инсульт, риск развития депрессии остается повышенным в течение последующих 18 лет. При этом в 90% случаев депрессия возникает в течение первых пяти лет после инсульта. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Regional Health-Europe.

В исследовании приняли участие 6600 человек. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и попросили их сообщить, испытывают ли они симптомы депрессии (или подтвердить наличие такого диагноза). Также исследователи изучили данные о перенесенных участниками инсультах.

Оказалось, что у 60% людей, переживших инсульт, риск развития депрессии остается повышенным в течение последующих 18 лет. Ученые отметили, что в предыдущих исследованиях сообщается о гораздо более низкой продолжительности периода высокой вероятности потенциальной депрессии.

Также исследователи обнаружили, что в 90% случаев это психическое расстройство развивается в течение первых пяти лет после инсульта. Они отметили, что постинсультная депрессия считается распространенным осложнением после нарушения кровообращения в головном мозге. Тем не менее, быстрое развитие депрессивного расстройства после инсульта часто коррелирует с его высокой тяжестью, продолжительностью и способностью рецидивировать.

Ранее выяснилось, что значительные колебания веса повышают риск инфаркта и инсульта.

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