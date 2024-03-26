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Песков рассказал, как его дети сдавали ЕГЭ

Песков заявил, что у ЕГЭ есть недостатки, механизм нужно совершенствовать

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил, что споры о необходимости Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не прекращаются, но лучше улучшать этот механизм, чем отказываться от него.

Представитель Кремля рассказал, что уже дважды сталкивался с тем, чтобы его дети сдали ЕГЭ. Он отметил, что к экзамену его дети «натаскались» за год, а не готовились к нему на протяжении всей школы, из чего следует, что для успешного поступления все остальное время они могли бы и не учиться.

При этом он отметил, что ЕГЭ дает возможность детям из разных городов становиться студентами в тех вузах, в которых они хотят учиться, что является очень большим достижением.

«С моей точки зрения, предпочтительнее заниматься совершенствованием ЕГЭ, приведением его в соответствие с запросами общества, чем шарахаться из одной стороны в другую», — подытожил представитель Кремля.

До этого сообщалось, что в российские школы хотят вернуть оценку за поведение, которая будет влиять на результаты ЕГЭ.

Ранее депутаты Госдумы предложили уведомлять госорганы о создании блогов.

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