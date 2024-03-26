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Выявлен неожиданный фактор развития опасного рака кишечника

Nature: особая бактерия в полости рта может провоцировать рак кишечника

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Shutterstock

Ученые из онкологического центра имени Фреда Хатчинсона в США обнаружили, что обитающая в полости рта бактерия Fusobacterium nucleatum способна переместиться в кишечник и спровоцировать образование агрессивных опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые изучили образцы опухолевых тканей, предоставленные 200 пациентами с колоректальным раком. Затем они проанализировали бактериальный состав кала людей с раком толстой кишки и без него. Оказалось, что при раке толстой кишки в структурах опухолей чаще встречались бактерии определенного подтипа.

В частности, присутствие Fusobacterium nucleatum коррелировало с развитием агрессивных форм колоректального рака. У людей с колоректальными опухолями, содержащими Fusobacterium nucleatum (примерно в 50% случаев) была низкая выживаемость и худший прогноз относительно лечения по сравнению с пациентами без этой бактерии.

Ученые отметили, что Fusobacterium nucleatum населяют ротовую и носовую полости человека. Проникающий в опухоли тип бактерии обладает особыми генетическими способностями, которые позволяют ему перемещаться в желудок и кишечник, не будучи при этом уничтоженным желудочной кислотой. При достижении толстой кишки эти бактерии способны запускать процесс формирования опасных, быстро разрастающихся опухолей.

Ранее были названы первые симптомы рака слюнной железы.

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