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На Землю обрушилась сильнейшая за шесть лет магнитная буря

Spaceweather: облако плазмы от двойной вспышки X-класса на Солнце накрыло Землю

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Shutterstock

Солнце обрушило на Землю мощнейшую геомагнитную бурю с 2017 года, последовавшую за двойной вспышкой самой сильной категории X, случившейся 23 марта. Об этом сообщается на портале Spaceweather.com.

Согласно данным астрономических наблюдений, магнитуда двойного взрыва на Солнце составила 1,1. Он запустил в космос массивное облако плазмы и радиации — корональный выброс массы (КВМ). Оно врезалось в магнитное поле нашей планеты, на время его ослабив. На пике геомагнитная буря достигла статуса G4 — предпоследнего по шкале силы.

Воздействие КВМ позволило солнечному излучению проникнуть в атмосферу глубже обычного и вызвало полярные сияния над Австралией и Новой Зеландии. Также над Аляской наблюдался феномен, известный как «стив» (STEVE) — сильное повышение скорости теплового излучения, которое проявляется как длинная светлая полоса в небе.

Вспышки категории X становятся гораздо более распространенными во время наступающего солнечного максимума — пика 11-летней солнечной активности. С начала 2024 года на Солнце зафиксировали шесть вспышек X-класса, тогда как за весь 2023 год их произошло 12.

Ранее астрономы зафиксировали на Меркурии рентгеновские полярные сияния после солнечной вспышки.

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