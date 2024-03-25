В Египте откопали богатую гробницу жрицы и чиновника возрастом 4300 лет

Группа египетских и немецких ученых при участии Немецкого археологического института обнаружила 4300-летнюю гробницу с хорошо сохранившимся росписями в Дахшуре, расположенном к 33 километрах к югу от Каира. Информация об открытии опубликована на портале государственной информации Египта.

Внутри усыпальницы археологи обнаружила фрески, изображающие сцены из жизни Древнего Египта: корабли на реке Нил, торговцев на рынке, обмолот зерна с помощью ослов и другие сюжеты.

Иероглифические надписи, найденные на стенах гробницы, говорят, что захоронение принадлежит человеку по имени Сенеб-Неб-Аф и его жене Идет. В надписях говорится, что Идет была жрицей Хатхор — богини неба, связанной с чувственностью, материнством и музыкой, — а Сенеб-Неб-Аф занимал несколько административных должностей в королевском дворце.

По словам ученых, Сенеб-Неб-Аф с супругой жили служили при дворе фараона Пепи I, правившего в 2310 — 2260 годах до н. э. В это время в Египте еще строили пирамиды, но они уступали по масштабам огромным пирамидам в Гизе.

Археологи отметили, что раскопки гробницы еще не завершены и им пока не удалось найти останки жрицы и чиновника.

Ранее ученые спустя почти 100 лет нашли вторую половину гигантской статуи фараона Рамсеса II.