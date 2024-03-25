Назван неожиданный признак дефицита витамина D

Американский диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард рассказала изданию Daily Mail, что снижение либидо может свидетельствовать о неполноценном питании и отсутствии необходимого количества витамина D в рационе.

Врач рассказала, что низкое сексуальное влечение может быть признаком недостатка витамина D. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Кроме того, витамин D укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск некоторых заболеваний, например, рассеянного склероза и сахарного диабета.

Недостаток витамина D негативно сказывается на выработке важного для мужчин гормона — тестостерона. Апатия, плохое настроение и упадок сил также могут стать причиной снижения либидо у женщин. Другими симптомами дефицита этого пищевого компонента могут быть боли в области головы, в мышцах, костях и суставах, а также ощущение покалывания в руках и ногах.

Хиллард отметила, что восполнить недостаток витамина D можно с помощью добавок или коррекции питания, увеличив долю макрели, сардин, яиц и грибов в рационе.

Ранее диетолог назвала оптимальную дозу молочных продуктов в день.