Найден способ диагностики умственной отсталости и аутизма у младенцев

Ученые из университета Монреаля в Канаде обнаружили, что с помощью электроэнцефалографии (изучения электрической активности мозга) можно диагностировать умственную отсталость и аутизм у младенцев и предсказывать их будущие когнитивные и поведенческие способности в возрасте четырех лет. Об этом сообщается на сайте университета — University of Montreal (UMontreal).

В исследовании приняли участие 120 матерей с новорожденным детьми. В возрасте шести месяцев ученые оценили способность младенцев выполнять поведенческие задачи, а также их двигательные навыки и речь. Затем на голову каждого ребенка был надет шлем, оснащенный датчиками ЭЭГ. Электроэнцефалография, ЭЭГ — раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга.

Во время исследования дети смотрели видео, на котором человек произносил одну и ту же гласную, иногда прерываемую другой гласной. Одновременно с этим ученые фиксировали неврологическую реакцию младенцев на повторение. В возрасте 18 месяцев, двух и четырех лет дети прошли обследование заново.

Ученые обнаружили, что неврологические реакции ребенка на повторение и диссонанс (прерывание повторения) на первом году жизни в наибольшей степени предсказывают когнитивные и поведенческие способности в возрасте четырех лет. Исследователи подчеркнули, что у младенцев в возрасте до года активность мозга резко возрастает, когда они слышат «отклоняющуюся» гласную. Аналогичный стимул стимулирует меньшую активность мозга в возрасте двух лет, поскольку такая задача перестает быть сложной.

Исследовательская группа также выяснила, что у детей с нетипичным развитием мозга происходят изменения электроэнцефалографического сигнала, которые являются специфическими индикаторами нарушений развития нервной системы. Некоторые из них могут указывать на умственную отсталость и аутизм.

По словам ученых, их исследование открывает новые возможности ранней диагностики аномалий развития нервной системы, которые в настоящее время выявляются только в возрасте 4-5 лет.

Ранее были названы препараты, которые могут повысить риск аутизма.