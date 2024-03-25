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Астроном РАН объяснил происхождение таинственной вспышки над Хабаровском

Астроном Железнов считает, что над Хабаровском видели часть ракеты или астероид

В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре заметили неопознанный объект с горящим шлейфом. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил «Газете.Ru», что это могла быть отработанная ступень запущенной ранее ракеты или астероид.

«Скорее всего это какой-то астероид влетел на Землю. У нас на Землю выпадает где-то сотни тысяч метеоритного вещества за год, обычно в виде каких-то мелких камешков, летающих пылинок, кометных роев, метеорных роев. Либо это какое-то тело порядка 20-30 метров, наподобие челябинского явления в 2013 году, либо это какая-то отработанная ступень ракеты. Надо проверить, были ли какие-то пуски ракет — или не были. Информации мало, непонятна скорость движения тела в атмосфере. Трудно сказать, тут два варианта: либо это искусственное тело, просто надо проверять, оно достаточно крупное должно быть, не какой-то мелкий спутник сгорел, либо отработанная ступень какой-то ракеты, либо действительно тело, болид», — сказал он.

По словам Железнова, данные о том, что в небе видели комету Понса-Брукса, точно неверны.

«Это не комета Понса-Брукса, о которой говорят. Она достаточно крупная и долетает далеко. Я не исключаю, что это какой-то ее обломок. Но это точно не комета Понса-Брукса, это я вам гарантирую», — пояснил он.

25 марта в сети появились кадры жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые заметили в небе неопознанный летающий объект, за которым тянулся горящий шлейф, распавшийся на мелкие фрагменты.

Местные СМИ предположили, что это комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году.

Ранее жители Ангарска рассказали о яркой вспышке от падающего метеора.

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