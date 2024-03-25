Названы первые симптомы рака слюнной железы 

Рак слюнной железы обычно развивается медленно и может долгое время вообще никак себя не проявлять. Среди симптомов, которые должны насторожить и стать поводом немедленно обратиться к врачу, уплотнения и припухлости в области шеи, щеки, уха, челюсти или в ротовой полости. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

Кроме того, на этот рак также могут указывать дискомфорт при жевании, глотании и попытках широко открыть рот, ригидность (неподатливость) мимических мышц, отечность и чувство онемения лица.



«Точные причины возникновения рака слюнной железы пока не установлены. Однако известны факторы, которые повышают риск данной патологии. Это облучение (лучевая терапия головы, ионизирующее излучение), возраст (чем старше, тем выше риск), пол (мужчины заболевают чаще женщин), работа на вредных производствах (дерево- и металлообработка, химическая промышленность), хроническое воспаление, вызванное травмами и онкогенными вирусами, употребление алкоголя, курение и диета с большим количеством животных жиров и рафинированных продуктов», — рассказал Иванов.

По его словам, рак слюнной железы — довольно редкая разновидность онкологии, составляет не более 5% всех злокачественных опухолей. Прогноз для пациентов с раком слюнной железы зависит от стадии, на которой выявлен злокачественный процесс, а также от его разновидности, сроков начала и качества проводимого лечения.

«Поэтому при появлении любых подозрительных ощущений и симптомов — всегда лучше перестраховаться и, не откладывая, обратиться за консультацией к врачу», — заключил специалист.

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