Врач связала боли в суставах и стоматит с язвой кишечника

Язвенный колит и болезнь Крона — заболевания кишечника, которые относятся к группе воспалительных. Их основные симптомы — боль в животе и диарея, но иногда заболевания могут протекать нетипично, об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

Так, например, одним из симптомов может быть афтозный стоматит, когда на слизистой полости рта появляются болезненные язвы.

«Точная причина появления афтозного стоматита на фоне заболеваний кишечника до сих пор неизвестна, но, предположительно, связана с поражением схожих по структуре тканей организма — слизистой полости рта и желудочно-кишечного тракта. В редких случаях нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах — причины появления этих симптомов неизвестны», – объяснила Исакова.

Диагностировать кишечную патологию на фоне нетипичных симптомов врачу помогает тщательный опрос и осмотр пациента. В случае, если воспалительные заболевания кишечника не выявлены, они могут приводить к развитию инфекционной патологии — абсцессу кишечника, его перфорации, и, как следствие, перитониту.

«Кроме того, нарушаются процессы нормального всасывания питательных веществ, и в крайнем случае может развиться тяжелый недостаток питания. Также воспалительные заболевания кишечника могут привести к непроходимости и раку кишечника», — рассказала специалист.

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