Названы серьезные последствия высокого давления у молодых

Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что гипертония у людей в возрасте 55 лет и младше повышает вероятность инфаркта и инсульта по мере старения организма. При этом снижение давления в более позднем возрасте не устраняет риски. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Отмечается, что мониторинг кровяного давления и уровня холестерина не является приоритетным занятием для многих молодых людей. Чтобы выяснить, как повышенное давление и избыток липопротеинов низкой плотности влияют на здоровье по мере старения, ученые провели исследование с участием почти 300 тысяч человек моложе 55 лет.

У 136648 участников были измерены уровни липопротеидов низкой плотности в крови (ЛПНП), у 135431 — систолическое артериальное давление, а у других 24052 — оценен риск развития ишемической болезни сердца. Анализ показал, что более высокое систолическое артериальное давление и концентрация ЛПНП в возрасте 55 лет и моложе могут повышать риск сердечных заболеваний, инсульта и инфаркта.

ЛПНП или липопротеины низкой плотности — это молекулы, переносящие холестерин в кровотоке. Они обладают способностью оседать на стенках сосудов, образовывая бляшки.

Также ученые обнаружили, что попытки снизить давление в позднем возрасте, и тем самым улучшить состояние здоровья, неэффективны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые предупредили о хрупкости здоровья сердца.