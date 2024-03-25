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Риск летального исхода от диабета сильно возрастает после 30 лет, выяснили ученые

Acta: после 30 лет риск летального исхода от диабета у мужчин растет на 8,3% в год

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Ученые из Немецкого диабетического центра (DDZ) и института Роберта Коха обнаружили, что после 30 лет риск летального исхода у больных сахарным диабетом возрастает на 8,3% у мужчин и на 10,2% у женщин каждый последующий год. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Diabetologica.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 47 миллионов людей, которые пользовались услугами страхования жизни и здоровья в 2013 году. Более шести миллионов из них страдали диабетом. За испытуемыми наблюдали в течение одного года — за этот период было зарегистрировано более 760 тысяч летальных исходов. При этом 288 тысяч из них были связаны с сахарным диабетом.

Ученые подсчитали, что после 30 лет вероятность преждевременного ухода из жизни в связи с диабетом существенно повышается. В частности, по достижении этого возраста у мужчин и женщин с этим заболеванием вероятность летального исхода повышалась на 8,3% и 10,2% соответственно.

Исследователи также отметили, что показатель летальности диабета у обоих полов становится сходным при достижении мужчинами и женщинами пожилого возраста. При этом у молодых женщин вероятность преждевременного ухода из жизни в связи с диабетом была аналогична таковой у мужчин без этого заболевания.

Ранее был изучен новый белок, защищающий от диабета.

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