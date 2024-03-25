Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый способ прогнозирования осложнений при лечении рака груди

The Guardian: ИИ прогнозирует осложнения при лечении рака груди с точностью 73%

close
100%
Depositphotos

Модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанная учеными из университета Лестера (Великобритания), продемонстрировала способность прогнозировать осложнения при лечении рака груди с точностью 73%. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что наиболее распространенные долгосрочные побочные эффекты лучевой терапии при раке молочной железы включают рубцевание, отек рук (лимфоэдема) и повреждения сердца. Лучевая терапия — это применение особого вида энергии электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц, способных убивать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление.

Операция по хирургическому удалению опухолей молочной железы также может быть связана с определенными рисками.

Новый инструмент искусственного интеллекта может прогнозировать вероятность опасных исходов лучевой и хирургической терапии, основываясь на результатах рентгенологического скрининга тканей груди пациенток. Исследователи обучили алгоритм, используя изображения маммограмм более 6 тысяч женщин. Тестирование показало, что модель ИИ может предсказывать вероятность развития осложнений с точностью 73%.

Авторы исследования и эксперты из крупной благотворительной организации по борьбе с раком молочной железы Breast Cancer Now отметили, что разработка может помочь врачам быстрее и эффективнее подбирать подходящие варианты лечения рака груди, одновременно снижая риск нанесения вреда здоровью пациентов.

Ранее были названы характерные для мужчин виды рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами