Найден новый способ прогнозирования осложнений при лечении рака груди

Модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанная учеными из университета Лестера (Великобритания), продемонстрировала способность прогнозировать осложнения при лечении рака груди с точностью 73%. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что наиболее распространенные долгосрочные побочные эффекты лучевой терапии при раке молочной железы включают рубцевание, отек рук (лимфоэдема) и повреждения сердца. Лучевая терапия — это применение особого вида энергии электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц, способных убивать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление.

Операция по хирургическому удалению опухолей молочной железы также может быть связана с определенными рисками.

Новый инструмент искусственного интеллекта может прогнозировать вероятность опасных исходов лучевой и хирургической терапии, основываясь на результатах рентгенологического скрининга тканей груди пациенток. Исследователи обучили алгоритм, используя изображения маммограмм более 6 тысяч женщин. Тестирование показало, что модель ИИ может предсказывать вероятность развития осложнений с точностью 73%.

Авторы исследования и эксперты из крупной благотворительной организации по борьбе с раком молочной железы Breast Cancer Now отметили, что разработка может помочь врачам быстрее и эффективнее подбирать подходящие варианты лечения рака груди, одновременно снижая риск нанесения вреда здоровью пациентов.

Ранее были названы характерные для мужчин виды рака.