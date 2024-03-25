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Археологи нашли остатки древнего обеда возрастом 2850 лет в деревне бронзового века

Найдены остатки древнего обеда возрастом 2850 лет в деревне бронзового века

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Институт археологии РАН

Археологи нашли остатки древнего обеда в деревне бронзового века 2850 лет спустя. Сам населенный пункт был расположен на территории современной Великобритании, пишет CNN.

Ферма Маст была процветающей деревней бронзового века, она была расположена у реки в ​​восточной Англии. Но 2850 лет назад она сгорела — всего через девять месяцев после того, как ее жители построили ее.

На этом месте, которое эксперты называют «Британскими Помпеями», сохранилась редкая информация о людях бронзового века.

Обширные раскопки обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты жизни, в том числе ложку, брошенную в недоеденной тарелке с кашей, а также другие артефакты, такие как деревянные ведра и керамика.

«Одно из этих ведер… на внешнем дне было множество порезов, поэтому мы знаем, что люди, жившие в бронзовом веке, когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали это ведро вверх дном», — рассказал археолог из Кембриджского университета Крис Уэйкфилд.

Также другие археологи выяснили, что тысячу лет назад жители Чехии катались по льду на костях животных.

Ранее археологи нашли на дне Средиземного моря древнейшие каноэ.

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