Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабль «Союз МС-25» с Новицким, Василевской и Дайсон прибудет на МКС

«Роскосмос»: «Союз МС-25» с тремя космонавтами прибудет на МКС

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Корабль «Союз МС-25» с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон достигнет Международной космической станции (МКС) 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

По данным госкорпорации, ракета-носитель стартовала с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур 23 марта в 15:36 часов мск. Стыковка корабля с МКС должна пройти 25 марта в 18:10 часов мск.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что неисправность, из-за которой был отменен пуск корабля «Союз МС-25» 21 марта, можно сравнить с закипанием аккумулятора у автомобиля.

Запуск корабля был отменен за 20 секунд до старта. По его словам, автоматика прекратила циклограмму работы стартовой подготовки из-за получения информации о падении напряжения в химическом источнике тока.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами