Корабль «Союз МС-25» с Новицким, Василевской и Дайсон прибудет на МКС

Корабль «Союз МС-25» с первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон достигнет Международной космической станции (МКС) 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

По данным госкорпорации, ракета-носитель стартовала с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур 23 марта в 15:36 часов мск. Стыковка корабля с МКС должна пройти 25 марта в 18:10 часов мск.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что неисправность, из-за которой был отменен пуск корабля «Союз МС-25» 21 марта, можно сравнить с закипанием аккумулятора у автомобиля.

Запуск корабля был отменен за 20 секунд до старта. По его словам, автоматика прекратила циклограмму работы стартовой подготовки из-за получения информации о падении напряжения в химическом источнике тока.

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