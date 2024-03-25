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Врач назвала продукты, защищающие от вздутия кишечника

Проктолог Смирнова: богатые калием продукты защищают от вздутия кишечника

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Сельдерей, авокадо, томаты и кефир защищают от вздутия живота и боли. Об этом проктолог Елена Смирнова рассказала в своей группе «Вконтакте».

Зачастую вздутие живота может возникать из-за дефицита жидкости в организме. Сельдерей помогает бороться с обезвоживанием, тем самым защищая от вздутия.

А снизить риск вздутия могут авокадо и томаты. Они богаты калием, этот микроэлемент снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота.

Некоторые исследования показывают, что употребление кефира удаляет газы в ЖКТ на целых 70%. Кефир помогает расщеплять сахар в молоке, который приводит к вздутию живота.

Большие порции еды, сладости, жирная пища могут привести к тяжести в животе и вздутию, добавила врач.

До этого диетолог рассказала, что в день нужно съедать три порции молочных продуктов. Одна порция равна 200 мл молочных напитков и 125-150 мл ложковых продуктов. Можно экспериментировать: добавлять в чай молоко, готовить салаты с заправкой из йогурта, пояснила врач.

Ранее врач рассказала о пользе чая каркаде.

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