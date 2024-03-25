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Врач рассказала о причинах дрожи в руках

Невролог Пищуха: постоянная дрожь в руках требует обращения к врачу

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Постоянная дрожь в руках может указывать на диабет, проблемы с щитовидной железой и болезнь Паркинсона. Об этом «Доктору Питер» рассказала главный специалист, врач-невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Светлана Пищуха.

Дрожь в руках не всегда указывает на заболевание: она может быть вызвана тренировкой, стрессом, утомлением, приемом некоторых лекарств или злоупотреблением кофе, либо алкоголем. В этих случаях дрожь эпизодична и проходит сама.

Если тремор регулярно появляется в покое или при действии, нужно обратиться к неврологу. Это может быть симптомом болезни Паркинсона, патологии какой-либо части мозга, диабета, избытка гормонов щитовидной железы.

Также возможен эссенциальный тремор. В этом случае руки дрожат, когда человек пользуется столовыми приборами, застегивает пуговицы на одежде и т.д. Приступы такого тремора происходят регулярно, но прекращаются в состоянии покоя. Причины состояния до конца не известны, но доказана связь с расстройствами мозжечка и нарушением обмена меди при болезни Вильсона.

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