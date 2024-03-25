Названы болезни, при которых лучше не есть индейку

Мясо индейки полезно для большинства людей: ограничить его нужно лишь при аллергии, тяжелых болезнях почек и подагре. Об этом «Доктору Питер» рассказала ветеринар, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Морозова.

Индейка богата белками — питательными веществами, которые нужны для наращивания мышечной массы. На поздних стадиях почечной недостаточности, однако, перегрузка белком опасна, поэтому индейку лучше исключить из рациона. Кроме того, мясо этой птицы богато пуринами, которые могут усугубить подагру. Его лучше исключить в период обострения, а в период ремиссии количество индейки в рационе должно быть ограничено. Наличие непереносимости индейки или аллергии на нее также требует исключения этого мяса из диеты.

Полезны все части индейки, но крылышки содержат меньше жира, добавил шеф-повар Кирилл Лунгул. В ножках его больше, поэтому они сытнее. А грудка индейки — нежирное диетическое мясо, оно лучше подходит для детей и пожилых людей.

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