Названы шесть стран, которые не будут вымирать в 2100 году

Глобальный уровень рождаемости продолжает падать, показали данные крупного исследования. Население 97% стран мира будет сокращаться к концу XXI века. Об этом сообщает MedicalXpress.

Уровень рождаемости в половине всех стран уже слишком низкий, чтобы поддерживать их численность, сообщила международная команда из сотен исследователей в журнале Lancet.

К 2050 году население 75% стран будет сокращаться. В конце века это будет верно для 97% стран и территорий. Ожидается, что в 2100 году только Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан будут иметь уровень рождаемости, достаточный для воспроизводства населения.

Последствия этого тренда могут привести к ошеломляющим социальным изменениям в течение XXI века, полной перестройке мировой экономики и международного баланса сил. Зависимость от иммиграции станет необходимой для поддержания экономического роста, считают некоторые ученые.

Однако эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали соблюдать осторожность в прогнозах. Модели, которые использовали для расчета авторы новой работы, несовершенны. Поэтому прогнозы могут поменяться. Кроме того, у снижения численности населения планеты есть и преимущества для окружающей среды и продовольственной безопасности.

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