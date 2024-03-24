Анализ крови сможет выявить деменцию на ранней стадии, заявили ученые

Наличие в крови связанных с воспалением молекул у людей среднего возраста может повысить их риск деменции при старении. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые знают, что с возрастом у людей развивается воспаление, которое затрагивает самые разные органы. При этом воспалительные молекулы могут оказаться в кровотоке, попасть в мозг и помешать его нормальной работе.

Исследователи из США проверили эту гипотезу. Они проанализировали образцы крови людей среднего возраста. Оказалось, что наличие особых связанных с воспалением молекул повышало риск деменции.

Это открытие может позволить врачам объективно выявлять деменцию у пациентов на ранней стадии. Предполагается, что терапия при этом будет более эффективна. Сегодня обнаружить деменцию на ранней стадии можно лишь с помощью дорогостоящего сканирования мозга, которое невозможно провести всем нуждающимся.

К 2050 году глобальное население взрослых в возрасте 60 лет и старше примерно удвоится, что приведет к более чем 153 миллионам случаев деменции.

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