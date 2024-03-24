Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анализ крови сможет выявить деменцию на ранней стадии, заявили ученые

MedicalXpress: при деменции в крови появляются связанные с воспалением молекулы

close
100%
Depositphotos

Наличие в крови связанных с воспалением молекул у людей среднего возраста может повысить их риск деменции при старении. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые знают, что с возрастом у людей развивается воспаление, которое затрагивает самые разные органы. При этом воспалительные молекулы могут оказаться в кровотоке, попасть в мозг и помешать его нормальной работе.

Исследователи из США проверили эту гипотезу. Они проанализировали образцы крови людей среднего возраста. Оказалось, что наличие особых связанных с воспалением молекул повышало риск деменции.

Это открытие может позволить врачам объективно выявлять деменцию у пациентов на ранней стадии. Предполагается, что терапия при этом будет более эффективна. Сегодня обнаружить деменцию на ранней стадии можно лишь с помощью дорогостоящего сканирования мозга, которое невозможно провести всем нуждающимся.

К 2050 году глобальное население взрослых в возрасте 60 лет и старше примерно удвоится, что приведет к более чем 153 миллионам случаев деменции.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга от отходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами