Россиянам рассказали, как формируется устойчивость к лечению у туберкулеза

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Иногда возбудитель может приобретать лекарственную устойчивость. Это значит, что основные противотуберкулезные препараты не могут уничтожить микобактерии, об этом «Газете.Ru» рассказала замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза, доктор медицинских наук, фтизиатр Оксана Комиссарова.

«Лекарственная устойчивость — это, по сути, их природное свойство, ведь они должны выживать в создавшихся неблагоприятных условиях. Противотуберкулезная терапия начала применяться с 1946 года, когда впервые был применен стрептомицин. В последующем стали внедряться другие противотуберкулезные препараты, однако их количество было ограничено. В результате микобактерии туберкулеза сформировали устойчивость к ним», – назвала первую причину формирования такой формы туберкулеза специалист.

Вторая, по ее словам, заключается в том, что все эти препараты являются достаточно токсичными для человека — большинство вызывают нежелательные побочные реакции. Поэтому у врачей иногда возникает необходимость их отмены, что снижает необходимую концентрацию в сыворотке крови.

«В итоге из-за этого тоже формируется лекарственная устойчивость. То есть у нас есть два варианта — когда пациент сразу заразился устойчивыми бактериями от источника инфекции с МЛУ-туберкулезом и когда микобактерии развили лекарственную устойчивость в процессе лечения», – заключила фтизиатр.

Подробнее о том, как формируется лекарственная устойчивость туберкулеза, как сегодня его лечат в России, и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением – в интервью Комиссаровой «Газете.Ru».

Ранее противотуберкулезная вакцина оказалась эффективна в лечении рака.