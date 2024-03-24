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Россиянам объяснили, как правильно измерять давление

АиФ: давление нужно измерять дважды с интервалом в минуту

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Для определения кровяного давления лучше провести не менее двух измерений с интервалом не менее одной минуты. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК), при измерении артериального давления пациент должен сидеть в удобной позе, а руку положить на стол на уровне сердца. Манжета накладывается на плечо. Ее нижний край должен быть на 2 см выше локтевого сгиба.

Следует провести не менее двух измерений на каждой рук, интервал между ними — не менее минуты. При разнице более 5 мм рт. ст. производят дополнительное измерение, лучше на другой руке. За конечное значение давления принимается среднее из 2-3 измерений.

За час до измерения давления нужно отказаться от кофе и крепкого чая, а за полчаса — от курения. Перед измерением нужно отдохнуть пять минут, а если нагрузка была значительно, то 15-30 минут. При получении разного давления на правой и левой руке истинным нужно считать более высокие показатели.

Ранее врач предупредила, что у молодых женщин с мигренью риск инсульта выше в 3,5 раза.

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