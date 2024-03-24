Врач объяснил, зачем рассчитывать риск сердечных катастроф

Прогнозирование риска инфаркта возможно с помощью специальных калькуляторов и позволяет правильно подобрать терапию. Об этом «Ленте.Ru» рассказал кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев.

Для расчета риска инфаркта кардиологи используют специальные таблицы, в которых учтены: уровень холестерина, давление, семейный анамнез, наличие вредных привычек. Они позволяют оценить риск сердечной катастрофы в ближайшие десять лет.

Инфаркт неизбежен для людей с ишемической болезнью сердца. Его риск повышен у курящих, людей с родственниками, у которых был инфаркт, а также при малоподвижном образе жизни. Нужно регулярно устраивать хотя бы длительные пешие прогулки длительностью от получаса, посоветовал Алексеев.

До этого стало известно, как правильно измерять давление: нужно провести не менее двух измерений с интервалом не менее одной минуты. Лучше использовать разные руки. За конечное значение давления принимается среднее из 2-3 измерений.

Ранее ученые нашли мощный фактор риска болезней сердца.