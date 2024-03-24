проект

>

Врач объяснил, зачем рассчитывать риск сердечных катастроф

Кардиолог Алексеев: прогноз риска инфаркта позволяет подобрать лечение

close
100%
Shutterstock

Прогнозирование риска инфаркта возможно с помощью специальных калькуляторов и позволяет правильно подобрать терапию. Об этом «Ленте.Ru» рассказал кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев.

Для расчета риска инфаркта кардиологи используют специальные таблицы, в которых учтены: уровень холестерина, давление, семейный анамнез, наличие вредных привычек. Они позволяют оценить риск сердечной катастрофы в ближайшие десять лет.

Инфаркт неизбежен для людей с ишемической болезнью сердца. Его риск повышен у курящих, людей с родственниками, у которых был инфаркт, а также при малоподвижном образе жизни. Нужно регулярно устраивать хотя бы длительные пешие прогулки длительностью от получаса, посоветовал Алексеев.

До этого стало известно, как правильно измерять давление: нужно провести не менее двух измерений с интервалом не менее одной минуты. Лучше использовать разные руки. За конечное значение давления принимается среднее из 2-3 измерений.

Ранее ученые нашли мощный фактор риска болезней сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами