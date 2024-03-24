Врач объяснил, как курение влияет на зубные импланты

Выкуривание более 10 сигарет в день может повысить риск отторжения зубного импланта. Однако курение не влияет на уже имеющийся имплант. Об этом стоматолог-хирург Тимур Нимаев рассказал «ФедералПресс».

Имплантация – это процедура восстановления зуба, при которой в челюсть устанавливается металлический штифт — «корень» искусственного зуба. При курении из-за сужения сосудов и нагрева полости рта замедляется процесс заживления тканей. Это повышает риск отторжения импланта.

«Если вы заядлый курильщик, то есть выкуриваете более 10 сигарет в день, у вас есть все предпосылки к тому, чтобы имплант не прижился. Но есть и хорошая новость: на уже установленный и прижившийся имплант курение не повлияет. Однако, по опыту, выдержав месяц реабилитации, уже мало кто опять берется за сигарету», – рассказал Нимаев.

До этого врач рассказал, что жевание на одной стороне не приводит к стиранию зубов на ней, но может повысить риск кариеса. Это связано с тем, что без воздействия твердой пищи зуб хуже очищается от мягкого налета.

Ранее переселение особой бактерии изо рта в кишечник связали с раком.