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Перечислены признаки мужской зависимости от порно

DailyMail: на зависимость мужчины от порно указывают шесть признаков

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На развитие у мужчины зависимости от порнографии указывают шесть признаков, об этом сексологи сообщили новостному порталу DailyMail.

Среди признаков — снижение либидо. Злоупотребление порнографией может препятствовать эрекции, так как мужчину перестает возбуждать классический половой контакт. Второй признак — попытки скрыть историю поиска с разных устройств. По словам специалистов, часто зависимые от порно мужчины бояться дать свой смартфон кому-то другому и проводят в нем слишком много времени.

Третий признак заключается в том, что зависимые мужчины могут находить предлоги, чтобы избегать общественных мероприятий со своей партнершей, чтобы провести время за просмотром порно. Кроме того, ключевым признаком проблемных отношений с порнографическим контентом является то, что его используют как способ «побега» от жизненных проблем. Порно-запои, когда на просмотр роликов тратятся часы, тоже может являться признаком зависимости. Последним признаком специалисты назвали просмотр запрещенного, слишком жесткого контента.

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