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Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера

ASBMB: высокожировая диета приводит к диабету и болезни Альцгеймера

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Shutterstock

Тщательный контроль уровня сахара при диабете или недопущение развития заболевания могут предотвратить деменцию. Об этом сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии (ASBMB).

В новом исследовании ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров мешает работе кишечного белка Jak3. У мышей без этого белка развился синдром повышенной проницаемости кишечника. Это привело к вялотекущему хроническому воспалению, диабету, снижению способности мозга очищаться.

В конечном итоге у животных появились нарушения работы мозга, а также в нем увеличилось содержание бета-амилоида и тау-белка. У людей эти изменения происходят при болезни Альцгеймера.

По словам ученых, обнаруженный каскад воспаления можно остановить, соблюдая здоровую диету и как можно тщательнее контролируя уровень сахара в крови. В частности, люди с предиабетом (в США их примерно 98 миллионов), могли бы изменить образ жизни, чтобы обратить вспять предиабет, предотвратить прогрессирование диабета 2 типа и потенциально снизить риск болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, как улучшить очистку мозга.

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