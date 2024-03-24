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Ученые выяснили, почему тела подростков могут пахнуть «затхлостью»

Com Chem: особые кислоты могут придавать телам подростков затхлый запах

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Ученые из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии обнаружили, что особые кислоты могут придавать телам подростков запах мочи, мускуса, затхлости и даже сандалового дерева. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Chemistry (Com Chem).

В ходе исследования специалисты вшили хлопчатобумажные подкладки в подмышечные области футболок и боди 18 младенцев в возрасте от нуля до трех лет и 18 подростков 14-18 лет. Испытуемых попросили носить футболки в течение одной ночи.

После завершения подготовительного этапа ученые отделили подкладки от одежды добровольцев и провели анализ химического состава запахов их тел. Выяснилось, что образцы ткани, которые носили подростки, содержали более высокие уровни определенных кислот, способных придавать телу определенные запахи. Ученые описали их как «сырные», «фруктовые, напоминающие сливовые», «затхлые», «жирные», «восковые и мыльные», «землистые, травянистые» и «напоминающие болгарский перец».

Исследователи также обнаружили в образцах тканей, снятых с подростков, кислоты, исходящий запах от которых был сравним с запахом пота, мочи, мускуса и сандалового дерева. Одновременно с этим образцы запаха тела детей описывались как «фиалковые», «мыльные» и «похожие на духи». Авторы исследования предположили, что влияющие на запах различия в химическом составе могут быть результатом разницы в активности сальных и апокринных потовых желез людей разного возраста.

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