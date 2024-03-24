Названы симптомы, при которых нужно бежать к проктологу

Выделения из прямой кишки требуют срочного обращения к проктологу. Однако не следует игнорировать другие дискомфортные симптомы: похожие на геморрой признаки могут быть вызваны раком. Об этом aif.ru рассказал врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Павел Плетнер.

Самая частая проблема, с которой обращаются к проктологу — это геморрой. У горожан к нему приводит в основном малоподвижный образ жизни, а у жителей деревень, напротив, тяжелые физические нагрузки с раннего возраста. Его риск также повышают беременность, роды, занятия спортом, злоупотребление слабительными средствами. Есть некоторая связь с болезнями печени, отметил врач.

«Заслуживают внимания любые жалобы, которые выбиваются из понятия «хорошее самочувствие». Боль, дискомфорт, рези, зуд, появление «шишек» (их, кстати, многие сами себе сразу определяют как геморрой, но это не всегда так), нарушение кожного покрова в области ануса. Особенно внимательно нужно относиться к качеству стула, наличию выделений из прямой кишки (крови, слизи, гноя). Это явные «красные флажки», — рассказал Плетнер.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны различными состояниями. Правильно определить причину может только врач. По словам врача, иногда люди за геморрой принимают рак, а потом годами занимаются самолечением, используя свечи и мази. При этом для спасения жизни может быть достаточно одного посещения проктолога.

Ранее врач предупредила, что у молодых женщин с мигренью риск инсульта выше в 3,5 раза.