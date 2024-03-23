Ученые перечислили преимущества для мозга от музыкального образования

Итальянские ученые из Университета Л'Акуила изучили связь между музыкальным образованием и когнитивными способностями человека. Они пришли к выводу, что обучение музыке делает человека более находчивым и нестандартно мыслящим. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Sciences (BrainSci).

Предыдущие исследования показали, что нестандартное или дивергентное мышление зависит от широкого спектра психологических факторов, включая личностные качества и эмоциональный интеллект, но оно также контролируется когнитивными процессами.

Из этих когнитивных процессов рабочая память, по-видимому, играет решающую роль в дивергентном мышлении, поскольку она позволяет человеку удерживать в уме инструкции по выполнению задачи, отслеживать идеи, не повторяя их, и мысленно манипулировать информацией.

В исследовании приняли участие 83 здоровых молодых человека в возрасте 19-20 лет. У добровольцев оценили рабочую память и способности к нестандартному мышлению.

Результаты показали, что дивергентное мышление и рабочая память действительно связаны. Люди с лучшей рабочей памятью, как правило, получали более высокие баллы в оценке креативности и находчивости.

Исследование пролило свет на связь между музыкальным образованием и когнитивными способностями, отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили неожиданную пользу для мозга от игры на музыкальных инструментах.