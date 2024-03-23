Ученые передумали объявлять на Земле новую геологическую эпоху

Международный союз геологических наук (IUGS) — крупнейшее в мире объединение специалистов по геологии — отказался объявлять наступление на Земле новой геологической эпохи под названием «антропоцен». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте научного сообщества.

Ранее группа ученых подвела итоги 15-летнего исследования, согласно которому человечество фундаментально изменило нашу планету за счет роста парниковых газов, загрязнения среды различными отходами, уничтожение видов и ядерные испытания.

Все это свидетельствует об окончании предыдущей геологической эпохи голоцена и приходе антропоцена, говорилось в научной работе. Согласно докладу, антропоцен наступил еще в середине XX века с началом первых ядерных испытаний.

Однако официальное решение о провозглашении антропоцена отклонили по результатам голосования членов комитета IUGS 12 голосами против, четырьмя — за, и еще трое воздержались.

В IUGS добавили, что антропоцен останется широко используемым термином для описания человеческого воздействия на системы Земли.

Ранее ученые предложили объявить новую геологическую эпоху на Луне, которая тоже поверглась значительному воздействию человека за последние 60 лет.