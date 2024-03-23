Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о состоянии экипажа «Союз МС-25» после успешного запуска. Об этом сообщает ТАСС.

Борисов подчеркнул, что в данный момент экипаж уже находится на орбите и чувствует себя нормально. По словам главы «Роскосмоса», 24 марта ожидается стыковка.

До этого ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома «Байконур».

21 марта сообщалось, что старт ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25» на борту отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран мира, в том числе первая белорусская космонавт, вылетят с космодрома Байконур и прибудут на Международную космическую станцию.

После этого генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Борисов подчеркнул, что экипаж «Союза МС-25» здоров, нештатный инцидент перенесен космонавтами профессионально.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.