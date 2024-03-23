Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» анонсировал запуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-25»

«Роскосмос»: госкомиссия одобрила заправку ракеты «Союз-2.1а» с «Союзом МС-25»

close
100%
«Роскосмос»

Госкомиссия одобрила заправку ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым «Союзом МС-25». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Пуск ракеты с 31-й площадки Байконура запланирован на 15:36:10 мск. На борту ракеты будут находиться российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Планируется, что корабль пробудет на орбите 184 дня. Уже через 50 часов после вылета он состыкуется с МКС. Всего объект совершит 34 витка вокруг Земли.

До этого Госкомиссия обнародовала причину отмены пуска ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25». По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Борисов подчеркнул, что экипаж «Союза МС-25» здоров, нештатный инцидент перенесен космонавтами профессионально.

Ранее Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами