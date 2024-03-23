«Роскосмос» анонсировал запуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-25»

Госкомиссия одобрила заправку ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым «Союзом МС-25». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Пуск ракеты с 31-й площадки Байконура запланирован на 15:36:10 мск. На борту ракеты будут находиться российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Планируется, что корабль пробудет на орбите 184 дня. Уже через 50 часов после вылета он состыкуется с МКС. Всего объект совершит 34 витка вокруг Земли.

До этого Госкомиссия обнародовала причину отмены пуска ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25». По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Борисов подчеркнул, что экипаж «Союза МС-25» здоров, нештатный инцидент перенесен космонавтами профессионально.

Ранее Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».