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Нейробиологи обнаружили проблемы с памятью и вниманием у детей из бедных семей

MP: жизнь в семье с низким достатком нарушает формирование связей в мозгу ребенка

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Американские нейробиологи из Национального института изучения проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма выяснили, что у детей из бедных семей чаще возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry (MP).

В ходе исследования были проанализированы данные 8739 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Специалисты использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя для анализа связей головного мозга несовершеннолетних.

У детей из семей с низким доходом наблюдалось снижение связности в областях мозга, известных как сеть пассивного режима работы мозга (DMN), а также в нижней и верхней теменной коре и заднем мозжечке. DMN особенно важен, поскольку он участвует во внутреннем мышлении, памяти и самореферентном мышлении – важнейших компонентах когнитивной функции.

С другой стороны, у этих детей наблюдалась повышенная связность в областях, связанных с сенсорной и моторной обработкой, а также в определенных подкорковых областях. Этот сдвиг в моделях взаимодействия предполагает реорганизацию нейронных приоритетов, возможно, в качестве адаптации к социально-экономической среде детей.

Исследователи также проанализировали данные когнитивных тестов, которые оценивали ряд способностей, включая скорость обработки информации, рабочую память, память на последовательности, внимание и языковые навыки.

Они обнаружили, что дети из семей с более высоким доходом в среднем показали лучшие результаты по этим когнитивным тестам, чем их небогатые сверстники.

Ранее ученые выяснили, что детям из бедных семей сложнее заводить друзей в школе, из-за чего они часто чувствуют себя одинокими.

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