Ученые выяснили, что космические крупицы льда с Европы могут содержать следы жизни

Международная группа астробиологов из США и Германии выяснила, что для решения загадки существования жизни на спутнике Юпитера Европе будет достаточного одного ледяного зерна, которые небесное тело постоянно извергает в окружающий космос. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Новая миссия NASA Europa Clipper, старт которой запланирован на октябрь 2024 года, будет оснащена дополнительными инструментами для еще более детального изучения ледяного спутника Юпитера Европы.

Чтобы подготовиться к этой миссии, исследователи изучили, что может найти новое поколение инструментов.

В ходе эксперимента ученые распылили в вакууме воду и проанализировали ее с помощью масс-спектрометра, использовав в качестве модельного организма бактерию Sphingopyxis alaskensis. Этот микроб встречается в водах Аляски.

Результаты показали, что анализатор поверхностной пыли на борту Europa Clipper может обнаруживать клеточный материал в одной из сотен тысяч ледяных крупиц.

«Впервые мы доказали, что даже крошечная фракция клеточного материала может быть идентифицирована с помощью масс-спектрометра на борту космического корабля.

Наши результаты дают нам больше уверенности в том, что с помощью новых инструментов мы сможем обнаруживать формы жизни, подобные земным, которые, могут присутствовать на лунах с подледным океаном, — отметил ведущий автор работы Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.

Ранее ученые выяснили, что Европа малопригодна для жизни из-за малого количества кислорода.