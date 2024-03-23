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Россиян предостерегли от приема Омега-3 без перерыва

Терапевт Чернышова: добавки с Омега-3 не следует принимать без перерыва

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Постоянный прием пищевых добавок с Омега-3 возможен только при назначении врача и учете здоровья печени и почек. Об этом Pravda.ru рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Пить добавки с жирной кислотой Омега-3 без перерыва можно только под контролем врача. Только медик может правильно назначить дозу. Также важно учитывать состояние выделительных органов, то есть печени и почек.

«Если врач конкретному пациенту порекомендовал конкретный препарат, то врач отвечает за свои слова. Самостоятельно принимать на свое усмотрение без показаний, без контроля врача какие-либо витаминные комплексы я не рекомендую», — отметила Чернышова.

Врач добавила, что желательно сдать анализы на витамины А и Д перед приемом Омега-3. Витамин Д может быть связан со снижением энергии, считает Чернышова.

Однако восполнить дефицит полиненасыщенных жирных кислот можно и без обращения в больницу. Врач рекомендовала есть жирную рыбу сортов, которые содержат Омега-3. Это можно делать регулярно и хоть всю жизнь, заключила она.

Ранее врач назвала питательные вещества, снижающие риск отеков.

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