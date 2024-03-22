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Дождливая погода может улучшить внимание и память, выяснили ученые

JESP: в дождливую погоду люди более внимательны и менее забывчивы

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Shutterstock

Согласно исследованию ученых из университета Нового Уэльса (Австрия), в пасмурную и дождливую погоду у людей улучшается внимание и память. Результаты опубликованы в Journal Of Experimental Social Psychology (JESP).

В ходе исследования ученые попросили добровольцев — посетителей торгового центра, пройти тест на оценку когнитивных способностей. Испытуемым нужно было взглянуть на десять ярких, выделяющихся объектов (маленьких пластиковых игрушек), расположенных на витрине на выходе из магазина. После того, как участники выходили на улицу, ученые пытались выяснить, насколько точно добровольцы запомнили внешние особенности игрушек.

Оказалось, что в холодные, дождливые дни посетители магазинов могли перечислить в три раза больше предметов, которые ранее видели на витрине. Ученые предположили, что «мрачная» атмосфера существенно улучшает внимание и память. Вероятнее всего, сниженный эмоциональный фон побуждает людей вглядываться в окружающие объекты и мыслить более сосредоточенно, в то время как приподнятое настроение способствует рассеиванию внимания.

Ранее выяснилось, что игра с собакой может улучшить концентрацию внимания.

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