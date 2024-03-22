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Пуск «Союза-2.1а» состоится 23 марта

Пуск «Союза-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» состоится 23 марта

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Государственная комиссия решила провести пуск «Союза-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» 23 марта. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

«На космодроме Байконур 22 марта 2024 года состоялось заседание государственной комиссии. На заседании были рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», — следует из сообщения Роскосмоса.

Отмечается, что госкомиссия приняла решение о пуске в резервный день на основании докладов руководителей работ.

До этого госкомиссия обнародовала причину отмены пуска ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25». Согласно ее информации, отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Юрий Борисов подчеркнул, что экипаж «Союза МС-25» здоров, нештатный инцидент перенесен космонавтами профессионально. Таким образом, запуск ракеты перенесли на субботу, 23 марта, на 15:36 по московскому времени.

Перед этим стало известно, что старт ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25» на борту отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран мира, в том числе первая белорусская космонавт, вылетят с космодрома Байконур и прибудут на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее НАСА назвало причину переноса старта корабля «Союз МС-25».

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