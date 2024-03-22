Названа неочевидная причина сильного чувства голода

Британский нутрициолог Аманда Гамильтон рассказала Daily Mail, что поздний отход ко сну и недостаток ночного отдыха могут спровоцировать усиление аппетита и дневную утомляемость. Одновременно с этим попытки получить энергию из пищи вечером зачастую приводят к трудностям с засыпанием и усугублению усталости.

Эксперт по питанию подчеркнула, что низкая продолжительность сна часто влечет за собой потерю контроля над аппетитом. Гамильтон объяснила, что при сильной усталости организм человека будет пытаться восполнить энергию с помощью жирной, сладкой и калорийной пищи.

Дело в том, что нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина — гормона, увеличивающего тягу к еде. Уровень лептина, гормона «сытости» при этом снижается.

К вечеру многим людям становится труднее контролировать себя и отказываться от пищи. Другие вынуждены ужинать или перекусывать поздно из-за ненормированного рабочего графика. Нутрициолог уточнила, что стремление получить больше энергии с пищей на ночь (менее, чем за три часа до сна) может привести к трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям. Это, в свою очередь, способно стать причиной усталости после пробуждения.

Отмечается, что многие диетологи не рекомендуют злоупотреблять сладкими продуктами в вечерние часы. Резкий скачок уровня глюкозы в крови после употребление шоколада и мороженого может провоцировать выброс гормонов, нарушающих сон.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит нехватка и избыток сна.