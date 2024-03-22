Оказалось, что общение с природой повышает самооценку и искренность человека

Британские психологи из Саутгемптонского университета изучили воздействие природного окружения на психическое благополучие человека и обнаружили новые положительные эффекты для ментального здоровья от пребывания в дикой местности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда уделила особое внимания аутентичности — ощущению человека, выражающему его истинное «я». Оно предполагает осознание своих чувств, убеждений и желаний, а также поведение в соответствии с собственными ценностями и потребностями, честность и искренность.

Ученые провели серию из 12 исследований в формате онлайн-опросов и практических занятий. Участники экспериментов отвечали на вопросы о своем отношении к природе и мироощущении, а также описывали свои чувства от пребывания в городской среде, в парках и за городом.

Психологи выяснили, что связь между природой и самоощущением у людей опосредована несколькими механизмами. Пребывание за городом повышает самооценку и внимательность, а также дает человеку уверенность в своих силах, снижая симптомы тревоги, стресса и депрессии.

Эта связь была одинакова для различных демографических групп по возрасту, полу и социально-экономическому статусу, подчеркнули исследователи.

Ранее психологи назвали лучшее время для любования природой.