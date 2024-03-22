Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оказалось, что общение с природой повышает самооценку и искренность человека

JPSP: пребывание за городом укрепляет психическое здоровье и веру в себя

close
100%
Shutterstock

Британские психологи из Саутгемптонского университета изучили воздействие природного окружения на психическое благополучие человека и обнаружили новые положительные эффекты для ментального здоровья от пребывания в дикой местности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда уделила особое внимания аутентичности — ощущению человека, выражающему его истинное «я». Оно предполагает осознание своих чувств, убеждений и желаний, а также поведение в соответствии с собственными ценностями и потребностями, честность и искренность.

Ученые провели серию из 12 исследований в формате онлайн-опросов и практических занятий. Участники экспериментов отвечали на вопросы о своем отношении к природе и мироощущении, а также описывали свои чувства от пребывания в городской среде, в парках и за городом.

Психологи выяснили, что связь между природой и самоощущением у людей опосредована несколькими механизмами. Пребывание за городом повышает самооценку и внимательность, а также дает человеку уверенность в своих силах, снижая симптомы тревоги, стресса и депрессии.

Эта связь была одинакова для различных демографических групп по возрасту, полу и социально-экономическому статусу, подчеркнули исследователи.

Ранее психологи назвали лучшее время для любования природой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами