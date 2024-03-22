Ученые предложили есть цветы для укрепления здоровья

Ученые из Пармского университета в Италии обнаружили, что цветки обыкновенной голубой фиалки, фуксии царской, китайской гвоздики и мускатной тыквы богаты множеством питательных веществ. Кроме того, они обладают антиоксидантной активностью, связанной с замедлением клеточного старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Отмечается, что все виды цветов были специально выращены в теплицах для исследования. После распускания цветков ученые собрали образцы и разделили их на две группы для анализа питательных свойств. Часть цветков подвергли вакуумной сублимационной сушке, в то время как другая половина была заморожена в жидком азоте.

Исследование минерального, пищевого и фитохимического состава образцов показало, что мускатная тыква и фиалки были богаты белком. Также в них в изобилии содержались такие макроэлементы, как кальций, калий и фосфор. Наиболее распространенными микроэлементами были марганец, цинк и железо. Отмечается, что гвоздика также продемонстрировала высокое содержание железа.

В цветах фуксии царской было обнаружено большое количество полифенолов — особых соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Они могут замедлять процесс клеточного старения и улучшать иммунную функцию.

Ученые отметили, что понимание состава «съедобных» цветов имеет решающее значение для использования этого биологического ресурса при разработке новых функциональных пищевых продуктов и лекарств.

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