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Стало известно, как правильно питаться при вздутии живота

Daily Mail: исключение особых сахаров из рациона устраняет вздутие живота

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Shutterstock

По мнению исследователя и профессора диетологии Королевского колледжа Лондона Кевина Уилана, исключение из рациона фруктоолигосахаридов, содержащихся в некоторых злаках, лактоолигосахаридов (в составе бобовых), лактозы (молочного сахара) и фруктозы (фруктового сахара) может устранить вздутие живота. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уилан объяснил, что продукты с высоким содержанием короткоцепочечных углеводов с общим названием FODMAPS (ферментируемые олигосахариды дисахариды, моносахариды и полиолы) плохо всасываются в тонком кишечнике и ферментируются в толстой кишке. Это может провоцировать вздутие живота.

Основными провокаторами неприятных ощущений являются олигосахариды, содержащиеся в пшенице, ржи, луке, чесноке и артишоках, глактоолигосахариды в составе бобовых, молочный сахар лактоза, а также фруктоза, которой богаты мед, яблоки, груши, арбуз и манго. Кроме того, вздутие может вызывать маннит, разновидность сахарного спирта, который содержится в грибах, цветной капусте и конфетах без сахара.

Исследование ученых из Королевского колледжа Лондона показало, что ограничение доли этих продуктов в рационе устранило метеоризм, вздутие и боли в животе у 50-75% испытуемых с синдромом раздраженного кишечника, наиболее чувствительных к некоторым видам пищи.

По словам Уилана, к такой диете нужно подходить три этапа. Сначала следует ограничить количество пищи, содержащей FODMAPS. Затем рекомендуется дождаться улучшения самочувствия и заново вводить в рацион ранее не употребляемые продукты.

Ранее врач рассказала, какой пищи не хватает почти всем людям.

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