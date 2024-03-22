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Врач перечислила опасные ошибки при чистке ушей

Daily Mail: ватные палочки могут быть опасны для чистки ушей

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Shutterstock/FOTODOM

Использование ватных палочек и других предметов для удаления ушной серы может привести к ее «проталкиванию» глубже в слуховой проход. В применении таких грубых методов нет необходимости, поскольку человеческие уши могут эффективно самоочищаться. Об этом британский врач-аудиолог Кристина Коури рассказала изданию Daily Mail.

Врач рассказала, что в последняя время в интернете набирают популярность советы по использованию ушных свечей, перекиси водорода и специальных инструментов для очистки слуховых проходов от скоплений серы. По мнению Коури, применение таких методов может поспособствовать ее проникновению глубоко в слуховые каналы. Это грозит формированием серных пробок.

Аудиолог объяснила, что ушная сера обладает антибактериальными свойствами. Она также препятствует попаданию пыли и других посторонних частиц в слуховые проходы. При этом излишки серы способны самостоятельно выводиться из ушей при промывании их водой. По этой причине в механическом очищении слуховых проходов и использовании специальных средств нет необходимости.

Ранее была названа опасность частого использования ирригаторов.

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