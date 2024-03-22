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ЦЕРН продолжит сотрудничать с российскими учеными, но не со всеми

ЦЕРН продолжит работать с учеными из РФ, не работающими в российских институтах

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Anna Pantelia/CERN

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничество с российскими учеными, которые не работают в научных институтах из РФ. Об этом со ссылкой на официального представителя ЦЕРН Арно Марсолье сообщает РИА Новости.

Марсолье подчеркнул, что решение ЦЕРН о приостановке работы с российскими институтами не касается российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений.

«Отношения с ними будут продолжены», — заявил Марсолье.

В марте 2022 года ЦЕРН приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и решила не продлевать сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине.

Недавно стало известно, что с 30 ноября ЦЕРН прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией. Руководство одной из крупнейших в мире лабораторий уже ищет ученых, которые возьмут на себя задачи на Большом адронном коллайдере вместо россиян.

Директор Института ядерной физики сибирского отделения РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачев заявил по этому поводу, что «все понимают, что наука не должна политизироваться», а от приостановки участия России в проекте «никто не в восторге».

20 марта ученые описали алгоритм прекращения работы с сотнями россиян на адронном коллайдере.

Ранее в РАН заявили, что отказ ЦЕРН от работы с РФ негативно повлияет на науку.

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