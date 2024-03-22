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Создан назальный спрей от храпа и повышенного давления

JНСР: новый назальный спрей уменьшает тяжесть апноэ и предотвращает гипертонию

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Ученые из университета Флиндерса в Австралии разработали назальный спрей, который может предотвращать апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне) и снижать кровяное давление. Результаты опубликованы в The Journal of Heart and Circulatory Physiology (JНСР).

Отмечается, что храп может возникать по различным причинам, однако одной из основных является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это опасное заболевание, при котором у человека происходят кратковременные остановки дыхания во сне.

Новый спрей представляет собой блокатор калиевых каналов. Он относится к классу противоаритмических препаратов нового поколения, которые замедляют поток ионов калия в центральной нервной системе, стабилизируя активность мышечных клеток сердца и его электрическую активность. При использовании в составе назального спрея блокаторы калия способны повышать активность мышц, которые удерживают верхние дыхательные пути открытыми, тем самым снижая вероятность спазма горла во сне.

Разработку уже протестировали на десяти добровольцах. У семи испытуемых в ходе применения спрея сократилась частота остановок дыхания во сне и снизилось давление наутро после впрыскивания. Физиологическое улучшение функции дыхательных путей коррелировало с повышением количества поступающего в организм кислорода, что способствовало предотвращению гипертонии.

По мнению исследователей, их разработка служит первым шагом в создании безопасных и простых в использовании препаратов от апноэ.

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